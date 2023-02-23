Булыкин: поляна не давала «Локо» и «Спартаку» показать хороший футбол. Будем ждать тепла

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» (0:1).

«Пока ужасные поля и в Ростове, и в Москве. Из-за этого «Спартак» не смог показать всё, на что способен, потому что комбинировали неплохо, а поле мешало, как и погода. «Спартак» в первом тайме смотрелся хорошо: забили гол с помощью прессинга на чужой половине поля, который они хорошо используют и будут использовать. В этом плане «Спартак» молодцы — вынудили защитников «Локомотива» ошибиться. «Спартак» в первом тайме был хорош.

Во втором тайме «Спартак» подумал, что всё у них хорошо, и перестал бегать. «Локомотив» прибавил, потому что понял, что нет смысла сидеть дальше: появились моменты у Дзюбы, который мог забить пару раз, у Магкеева. Понравилось, что сразу во время игры судья рассказал, как и почему, погасив сразу все разговоры. В Нидерландах такое было после игры, а у нас сразу. Если так будет продолжаться, то это супер. Что касается второго тайма, то были моменты. «Локомотив» перестал бояться, а «Спартак» сбавил — это могло сыграть злую шутку. Но матч закончился победой «Спартака». «Локомотиву» можно было наигрывать свою игру, потому что они сейчас не вылетают из Кубка.

Игра понравилась: по движению в первом тайме у «Спартака», а во втором — у «Локомотива». Поляна не давала показать хороший футбол. Поэтому будем ждать тепла или чемпионата, где будет намного серьёзнее борьба», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.