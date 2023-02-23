Игрок «Локомотива» Куликов: «Спартак» не удивил. У нас есть высокие шансы пройти дальше
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Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал поражение своей команды в первом четвертьфинальном матче Кубка России со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых, единственный гол забил Данил Пруцев.
«Какие перспективы на ответный матч? У нас есть высокие шансы пройти дальше. Мы настраиваемся только на победу и проход в следующую стадию Кубка. «Спартак» вчера не удивил. Увидели на деле всё то, к чему готовились», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, ответный четвертьфинальный матч московских команд состоится 27 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. Ответная игра пройдёт на домашнем стадионе «Спартака».
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