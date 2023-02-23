Ледяхов: «Спартак» оставил двоякое впечатление. В 1-м тайме команда выглядела великолепно

Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил игру команды в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:0).

«Спартак» оставил двоякое впечатление. Первый тайм понравился. Спартаковцы имели полнейшее преимущество. Они были резче и быстрее соперников, превосходили их буквально во всех компонентах игры. Этот тайм в копилку «Спартака». Во второй же половине ему пришлось сложно. При этом надо отдать должное сумевшему перестроиться «Локомотиву».

Видимо, команда поговорила в раздевалке. В первом тайме железнодорожники очень низко «садились», оборонялись низким блоком, встречая спартаковцев возле своей штрафной. В отборе они в основном плассировались. А после перерыва стали встречать соперника на его половине поля, накрывать. К тому же похолодало, и поле стало ещё жёстче, чем в начале игры. На нём «Спартак» периодически испытывал проблемы с выходом из-под прессинга, терял мяч, и «Локомотив» организовывал новые атаки.

Болельщики «Локомотива» сильно недовольны решением судьи Владислава Безбородова отменить гол Магкеева? Там спорить не о чем! Было прекрасно видно, что Камано, находившийся в офсайде, участвует в эпизоде, мешая Мартинсу приблизиться к Магкееву.

Удивил стартовый состав «Спартака», который, как прозвучало в телерепортаже, впервые в ХХI веке вышел на игру без единого иностранца? Это можно только приветствовать! Тем более что команда в первом тайме выглядела великолепно. Когда же были сделаны замены и вышли иностранцы, игра сломалась. Легионеры пока просто не готовы. Когда они наберут кондиции, то будут играть с первых минут. Промес же с командой в этом году совсем не работал. Ему нужно набирать минуты практики как на тренировках, так и в играх. Было заметно, что Мартинсу тоже пришлось тяжело, тем более в некомфортных погодных условиях. Наши ребята к ним больше адаптированы.

Дзюба? Для первой игры после длительного перерыва, да ещё за новую команду, он смотрелся неплохо. К тому же никто особо не выделялся. Если бы Пруцев во втором тайме выглядел так же, как в первом, то признания лучшим, думается, заслужил бы он. Но после перерыва спартаковский полузащитник несколько потерялся. Дзюба же, наоборот, в первом тайме мало участвовал в игре, а во втором направил мяч головой в штангу, потом имел голевой момент», — цитирует Ледяхова Bobsoccer.