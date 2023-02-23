Бракамонте — о Марадоне: нельзя приходить к кумиру в гости и есть с ним шашлык

Бывший футболист ФК «Москва», «Ростова» и «Терека» Эктор Бракамонте рассказал о своём отношении к легендарному аргентинскому игроку Диего Марадоне, а также о том, как отказался от его приглашения в гости.

«Когда я пересекался с Марадоной? В 1997-м в «Бока Хуниорсе». Для него это был последний год, а я только начинал играть в молодёжном составе. Основа и дубль часто тренировались вместе, поэтому Марадона знал меня. Но! Я держался чуть на расстоянии, потому что для меня он как Бог. Это ненормально, когда какой-то мальчик вдруг идёт к Марадоне и общается с ним как с другом. Максимум, что было, – мы здоровались. Я не хотел большего. Хотя Марадона и меня, и других парней всегда звал куда-нибудь: то покушать, то куда ещё.

Спустя годы я сделал песню про него, а Марадона услышал её и написал мне в вотсап: «Брака, приходите с семьёй в четверг, у меня дома будет шашлык». Я ответил: «Спасибо, Диего, но не получится». Почему? Я не мог. Нельзя приходить к кумиру и есть с ним шашлык. Он должен оставаться недосягаемым, иначе пропадёт вся магия», — приводит слова Бракамонте Sports.ru.