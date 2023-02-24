Состоялась жеребьёвка пар 1/8 финала Лиги конференций сезона-2022/2023.

В жеребьёвке приняли участие 16 команд, восемь из которых назывались сеяными, а оставшиеся – несеяными. К первым относились клубы, занявшие первые места в своих группах Лиги конференций в текущем сезоне: «Истанбул Башакшехир», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», «АЗ», «Юргорден», «Сивасспор», «Слован». Вторая половина команд была представлена теми коллективами, которые смогли пройти 1/16 финала турнира: «Гент», «Базель», «Лацио», «Лех», «Фиорентина», АЕК Ларнака, «Шериф», «Андерлехт».

Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

АЕК Ларнака (Греция) — «Вест Хэм» (Англия);

«Фиорентина» (Италия) — «Сивасспор» (Турция);

«Лацио» (Италия) — «АЗ» (Нидерланды);

«Лех» (Польша) — «Юргорден» (Швеция);

«Базель» (Швейцария) — «Слован» (Словакия);

«Шериф» (Молдавия) — «Ницца» (Франция);

«Андерлехт» (Бельгия) — «Вильярреал» (Испания);

«Гент» (Бельгия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция).

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 9 марта, ответные — 16 марта.