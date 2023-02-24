Состоялась жеребьёвка пар 1/8 финала Лиги конференций сезона-2022/2023.
В жеребьёвке приняли участие 16 команд, восемь из которых назывались сеяными, а оставшиеся – несеяными. К первым относились клубы, занявшие первые места в своих группах Лиги конференций в текущем сезоне: «Истанбул Башакшехир», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», «АЗ», «Юргорден», «Сивасспор», «Слован». Вторая половина команд была представлена теми коллективами, которые смогли пройти 1/16 финала турнира: «Гент», «Базель», «Лацио», «Лех», «Фиорентина», АЕК Ларнака, «Шериф», «Андерлехт».
Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
АЕК Ларнака (Греция) — «Вест Хэм» (Англия);
«Фиорентина» (Италия) — «Сивасспор» (Турция);
«Лацио» (Италия) — «АЗ» (Нидерланды);
«Лех» (Польша) — «Юргорден» (Швеция);
«Базель» (Швейцария) — «Слован» (Словакия);
«Шериф» (Молдавия) — «Ницца» (Франция);
«Андерлехт» (Бельгия) — «Вильярреал» (Испания);
«Гент» (Бельгия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция).
Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут 9 марта, ответные — 16 марта.
- 24 февраля 2023
-
16:25
-
16:18
-
16:12
-
16:04
-
16:03
-
15:43
-
15:35
-
15:34
-
15:30
-
15:20
-
15:18
-
15:09
-
15:07
-
14:55
-
14:52
-
14:44
-
14:36
-
14:24
-
14:20
-
14:18
-
14:14
-
14:08
-
13:57
-
13:47
-
13:38
-
13:27
-
13:25
-
13:17
-
13:10
-
12:59
-
12:58
-
12:53
-
12:42
-
12:34
-
12:28