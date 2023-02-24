Дмитрий Булыкин оценил шансы «Ференцвароша» пройти «Байер» в Лиге Европы
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Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о противостоянии венгерского «Ференцвароша» и немецкого «Байера» в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч пройдёт 9 марта, ответный — 16 марта.
«Конечно, «Байер» фаворит. Но «Ференцварош» может навести шорох. Но немецкая команда будет мастеровитее и посильнее.
Что касается шансов «Ференцвароша» пройти «Байер», то они всегда есть. Вопрос — воспользуются ими или нет. За это мы и любим футбол, что могут быть неожиданные результаты. Иногда чемпион играет с аутсайдером и может проиграть. На две игры можно настроиться, поймать кураж и пройти даже очень хорошие команды», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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- 24 февраля 2023
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