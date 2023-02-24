«Байер» напоминает казино». Нагучев высказался о противостоянии с «Ференцварошем» в ЛЕ

Комментатор и эксперт по немецкому футболу Роман Нагучев высказался о противостоянии «Ференцвароша» и «Байера» в 1/8 финала Лиги Европы. Матчи между командами состоятся 9 и 16 марта в Германии и Венгрии соответственно.

«Я не очень слежу за «Ференцварошем». Мне кажется, это будет любопытное противостояние. Игра у венгров в каком-то плане классическая. Дома надо победить, а в гостях оттолкнуться от результата на своём поле. Такой стиль Станислава Черчесова. «Байер» – это команда, которая напоминает казино. Ты бросаешь шарик, и пока он катится, ты не можешь предположить итог. Ты сделал ставку, например, на красное, но не знаешь, как всё завершится. То же самое игра «Байера» – ты садишься комментировать и не представляешь, чего ожидать. В этом прелесть и ДНК клуба. Болельщики сами не знают, что ждать от команды. Ощущение, что им и трофеи не нужны. Они сами упиваются исторически подтверждённой клубной непредсказуемостью. Так что глобально – игра абсолютно равных команд. Одна представляет Бундеслигу, но временно не очень организована. Вторая – более слабый чемпионат, но с серьёзной дисциплиной. Это будет ужасно интересно», — сказал Нагучев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.