Газизов: у Агаларова получился не самый лучший период осенью. Уверен, что он его преодолел

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Ахматом», за который выступает нападающий Гамид Агаларов, перешедший из уфимского клуба. Встреча состоится в воскресенье, 26 февраля. Начало игры — в 14:30 мск.

«В «Ахмате» много игроков, которые имеют опыт выступления у нас. В принципе, мы в целом в очень хороших отношениях с клубом из Грозного. Гамид же не только воспитанник «Уфы», он представитель дагестанского футбола, школы «Анжи». У него получился не самый лучший период осенью. Уверен, что он его преодолел. Будем болеть за него всегда, всё‑таки он с «Уфой» проделал большой путь. Но в игре с нами будем стараться нейтрализовать всех футболистов соперника, вне зависимости от того, играли эти ребята в нашем составе или нет, и навязать свою игру. А так мы Гамиду всегда рады, и болельщики будут рады видеть его», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».