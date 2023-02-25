Газизов: у Агаларова получился не самый лучший период осенью. Уверен, что он его преодолел

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Ахматом», за который выступает нападающий Гамид Агаларов, перешедший из уфимского клуба. Встреча состоится в воскресенье, 26 февраля. Начало игры — в 14:30 мск.
«В «Ахмате» много игроков, которые имеют опыт выступления у нас. В принципе, мы в целом в очень хороших отношениях с клубом из Грозного. Гамид же не только воспитанник «Уфы», он представитель дагестанского футбола, школы «Анжи». У него получился не самый лучший период осенью. Уверен, что он его преодолел. Будем болеть за него всегда, всё‑таки он с «Уфой» проделал большой путь. Но в игре с нами будем стараться нейтрализовать всех футболистов соперника, вне зависимости от того, играли эти ребята в нашем составе или нет, и навязать свою игру. А так мы Гамиду всегда рады, и болельщики будут рады видеть его», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».
- 25 февраля 2023
-
15:16
-
15:08
-
15:06
-
15:00
-
14:50
-
14:42
-
14:41
-
14:32
-
14:24
-
14:14
-
14:14
-
14:03
-
13:58
-
13:57
-
13:50
-
13:38
-
13:21
-
13:17
-
13:08
-
13:03
-
12:50
-
12:43
-
12:41
-
12:37
-
12:30
-
12:28
-
12:22
-
12:21
-
12:16
-
12:12
-
12:00
-
11:56
-
11:54
-
11:41
-
11:40