Максименко: как показал прошлый сезон, в Кубке тоже можно испытать незабываемые эмоции

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о своей роли «кубкового вратаря» и ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«Прямым текстом никто меня кубковым вратарём не объявлял, но время рассудило именно так. Понятно, что сейчас ситуация такая. Поэтому стараюсь с максимальной пользой для команды играть отведенное мне время. Футбольная жизнь быстротечна, все может измениться в любой момент, и к этому надо быть готовым.

Для меня разницы нет. Моё дело — сыграть на максимуме в каждом из матчей, когда я окажусь в заявке. Конечно, хочется получать больше игровой практики, но есть решение тренерского штаба, которое обязан принимать любой игрок. При этом надо быть готовым в любой момент выйти на поле, так как футбол, как известно, непредсказуемый вид спорта.

По ходу сезона меня в аренду сватали? Ха-ха. У меня уже иммунитет на «трансферы». Сейчас в моей жизни стало меньше новостей из Интернета. Изначально была такая цель, но еще и некоторые обстоятельства поспособствовали… Я про VPN. Хорошо живется!

Да, я амбициозен. Но сейчас моя задача — выходить и работать, а не думать и разговаривать. Тем более что «кубковым вратарям» с нынешним регламентом стало интереснее: в прошлом розыгрыше мы провели всего четыре игры, а в этом на одном только групповом этапе было шесть. Это отличная возможность показать себя тем, кто получает не очень много практики по ходу чемпионата. Кроме того, как показал прошлый сезон, в Кубке тоже можно испытать незабываемые эмоции», – приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака».