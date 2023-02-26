Поттер: «Челси» был лучшей командой в первые 20 минут, а затем «Тоттенхэм» вступил в игру

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

«Это была напряжённая игра. Первый тайм был абсолютно равный. Мы, вероятно, были лучшей командой в течение первых 20 минут, а затем они вступили в игру.

В целом мы были достаточно довольны своей игрой, но в начале второго тайма всё осложнилось. Когда вы уступаете 0:1, соперник может глубоко защищаться и играть на контратаках. Мы пыхтели и выдыхались, не делая достаточно для того, чтобы забить, и в целом это разочаровывающее поражение для нас.

Первый пропущенный гол подчёркивает положение, в котором мы сейчас находится. Мы не смогли вовремя отобрать мяч, затем сохранить его у себя, после чего пропустили. В игре было не так уж много моментов, но этот стал ключевым и сложился не в нашу пользу. От игроков исходило желание изменить результат этой встречи, но иногда приходится сталкиваться с моментами, которые произошли сегодня», — приводит слова Поттера BBC.

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