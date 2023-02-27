Милан Гаич оценил шансы ЦСКА на победу в Кубке России
Поделиться
Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился мнением о шансах красно-синих выиграть Фонбет Кубок России в сезоне-2022/2023.
«Конечно, ЦСКА может выиграть Кубок России. Все, кто вышел в плей-офф, ощущают, что могут претендовать на трофей. Как я уже говорил, после первого матча 1/4 финала у нас есть преимущество и отличные шансы пройти дальше. Будем стараться побеждать в каждой игре», — приводит слова Гаича «РБ Спорт».
В первом четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России команда Владимира Федотова одержала разгромную победу над «Краснодаром» — 3:0. Голами в составе московского клуба отметились Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный.
Ответная встреча состоится завтра, 28 февраля, в Краснодаре, начало встречи — 19:30 мск.
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
04:55
-
04:43
-
04:25
-
04:24
-
03:59
-
03:38
-
03:28
-
03:04
-
01:57
-
01:06
-
00:59
-
00:55
-
00:50
-
00:50
-
00:39
-
00:37
-
00:26
-
00:21
-
00:12
-
00:10
-
00:02
- 26 февраля 2023
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:18
-
23:15
-
23:15
-
23:12
-
23:09
Партнерский контент