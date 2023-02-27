Милан Гаич оценил шансы ЦСКА на победу в Кубке России

Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился мнением о шансах красно-синих выиграть Фонбет Кубок России в сезоне-2022/2023.



«Конечно, ЦСКА может выиграть Кубок России. Все, кто вышел в плей-офф, ощущают, что могут претендовать на трофей. Как я уже говорил, после первого матча 1/4 финала у нас есть преимущество и отличные шансы пройти дальше. Будем стараться побеждать в каждой игре», — приводит слова Гаича «РБ Спорт».

В первом четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России команда Владимира Федотова одержала разгромную победу над «Краснодаром» — 3:0. Голами в составе московского клуба отметились Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный.

Ответная встреча состоится завтра, 28 февраля, в Краснодаре, начало встречи — 19:30 мск.