Газзаев: считал, что Жо станет звездой мирового уровня

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение бывшего нападающего «армейцев» Жо завершить карьеру.

«Считал, что Жо станет звездой мирового уровня. Но свой потенциал он не использовал на все сто процентов. Не знаю, что ему помешало. Я пригласил его в ЦСКА в 18 лет, он произвёл фурор, забил 44 мяча и уехал через два года в «Манчестер Сити». Почему он дальше не рос — не знаю. Он оставил у меня только хорошие впечатления, у него не было слабых мест. Хочу, чтобы у него жизнь после карьеры сложилась успешно», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Последним клубом 35-летнего бразильца был «Аль-Джабалайн» из Саудовской Аравии. Также за свою карьеру воспитанник бразильского «Коринтианса» успел поиграть в английских «Манчестер Сити» и «Эвертоне», турецком «Галатасарае», нескольких командах из Бразилии, Японии и Китая.

За ЦСКА нападающий играл с 2006 по 2008 год. Всего за армейскую команду Жо сыграл 77 матчей, в которых забил 44 гола и сделал 10 результативных передач. В 2006 году в составе московского клуба бразилец стал чемпионом России. Также Жо по два раза выигрывал Кубок России (2006 и 2008) и Суперкубок страны (2005/2006 и 2006/2007).