Лахиялов: хотел продать мяч, которым был забит первый гол дагестанца в еврокубках

Экс-нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов, который ныне является президентом клуба Второй лиги «Легион», рассказал, как хотел помочь своему клубу, продав мяч, которым был забит первый еврокубковый гол дагестанца. В квалификации Лиги Европы – 2012/2013 Лахиялов поразил ворота «АЗ Алкмар», выступая за «Анжи».

«Последняя мысль была — выставить на аукцион мяч, которым был забит первый еврокубковый гол дагестанца. Сколько хотел бы за него? Можно было бы минимальный лот сделать 200–300 тысяч рублей», — приводит слова Лахиялова Sport24.

Шамиль Лахиялов выступал за «Анжи» с 2003 по 2007 год, а также в 2011 и 2012 годах. В Махачкале он также защищал цвета «Динамо», кроме того, форвард играл за «Терек» и «Крылья Советов».