«Важно было добиться победы». Защитник «Краснодара» Рамирес — о матче с ЦСКА
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:0). По сумме двух встреч в полуфинал Пути РПЛ прошли армейцы (3:1).
«Главное, что мы показали свою работу над ошибками, что мы хотим работать дальше. Это только начало второй части сезона. Скоро стартует чемпионат. И нам важно было добиться победы над ЦСКА», — приводит слова Рамиреса Metaratings.
«Краснодар» опустился в нижнюю сетку Пути регионов Кубка России. Команде Владимира Ивича будет противостоять один из следующих коллективов: санкт-петербургский «Зенит», грозненский «Ахмат», тольяттинский «Акрон», «Пари Нижний Новгород». Жеребьёвка состоится завтра, 2 марта. Её начало — в 14:30 мск.
Новость по темеВидеообзор матча Кубка России «Краснодар» — ЦСКА
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