Осинькин: формат Кубка жизнеспособен только в ситуации, когда топ-клубы не играют в Европе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал формат текущего Фонбет Кубка России.
«Думаю, такой формат может быть жизнеспособен только в ситуации, когда наши ведущие клубы не играют в еврокубках. Для команд, не играющих в еврокубках, такой вариант достаточно интересный. Понятно, что кто-то может не попасть в весеннюю часть или сыграть там только одну игру – таким командам будет не хватать практики.
Мы в сезоне-2020/2021 прошли всю дорогу от начала до финала и провели семь матчей, а сейчас сыграли уже восемь и сыграем минимум ещё три. Это дополнительные 11 матчей. Календарь немного нагружается, но это приятно. Несомненно, будут иметь преимущество команды с более глубокой скамейкой, но тем интереснее турнир», — цитирует Осинькина Metaratings.
Напомним, в полуфинале Кубка России «Крылья» сыграют с ЦСКА. Первый матч состоится в Самаре 15 марта, ответный — в Москве 4 апреля.
- 2 марта 2023
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