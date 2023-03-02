Ван Дейк: хочу убедиться, что «Ливерпуль» попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о желании попасть в топ-4 Премьер-лиги по итогам сезона, что гарантирует мерсисайдцам участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В данный момент команда занимает шестое место и отстаёт от идущего четвёртым «Тоттенхэма» на шесть очков, имея игру в запасе.

«Я хочу убедиться, что мы попадём в Лигу чемпионов по итогам сезона. Клуб принадлежит этому турниру, и это то, за что мы боремся, и ради чего я усердно работаю каждый день. За кулисами происходит много работы.

Это был тяжелый сезон для всех, кто связан с клубом, но мы должны бороться. До конца сезона ещё несколько месяцев, и мы хотим сыграть в Лиге чемпионов. Это то, за что мы боремся, и именно поэтому нам нужны все. Все были за нас и с нами, когда мы стали чемпионами, когда мы выиграли Лигу чемпионов, когда мы выиграли Кубок Лиги и Кубок Англии и стали чемпионами клубного чемпионата мира. Это легкие времена, чтобы быть с нами, поддерживать, но вы также должны быть с нами сейчас», — приводит слова защитника The Guardian.

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