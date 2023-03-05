Жота: «Ливерпуль» может финишировать в топ-4 АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота считает, что его команда по итогам сезона может попасть в четвёрку лучших команд английской Премьер-лиги.

«Считаю, что «Ливерпуль» может финишировать в первой четверке. «Тоттенхэм» идет четвертым, но у нас еще есть пара матчей в запасе. Мы можем сделать это, если будем идти напролом. Матчи с «Юнайтед» — это всегда особенный момент, но мы должны брать три очка», — приводит слова Жоты Goal.

«Ливерпуль» в 24 матчах чемпионата Англии набрал 39 очков и занимает в турнирной таблице шестое место. «Тоттенхэм», идущий на четвёртой позиции, набрал 45 очков в 26 встречах.

Сегодня, 5 марта, «Ливерпуль» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча на «Энфилде» начнётся в 19:30 мск.

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