Жота: «Ливерпуль» может финишировать в топ-4 АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота считает, что его команда по итогам сезона может попасть в четвёрку лучших команд английской Премьер-лиги.
«Считаю, что «Ливерпуль» может финишировать в первой четверке. «Тоттенхэм» идет четвертым, но у нас еще есть пара матчей в запасе. Мы можем сделать это, если будем идти напролом. Матчи с «Юнайтед» — это всегда особенный момент, но мы должны брать три очка», — приводит слова Жоты Goal.
«Ливерпуль» в 24 матчах чемпионата Англии набрал 39 очков и занимает в турнирной таблице шестое место. «Тоттенхэм», идущий на четвёртой позиции, набрал 45 очков в 26 встречах.
Сегодня, 5 марта, «Ливерпуль» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча на «Энфилде» начнётся в 19:30 мск.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023. Видеоролик:
- 5 марта 2023
-
15:21
-
15:18
-
15:05
-
14:56
-
14:55
-
14:50
-
14:43
-
14:37
-
14:32
-
14:17
-
14:11
-
13:59
-
13:58
-
13:52
-
13:48
-
13:29
-
13:23
-
13:22
-
13:01
-
12:57
-
12:55
-
12:51
-
12:40
-
12:37
-
12:31
-
12:29
-
12:12
-
12:02
-
11:48
-
11:45
-
11:39
-
11:28
-
11:27
-
11:20
-
11:08