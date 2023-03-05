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Мбаппе: моё будущее в «ПСЖ» не зависит от матча с «Баварией»

Мбаппе: моё будущее в «ПСЖ» не зависит от матча с «Баварией»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что его будущее в парижской команде не зависит от матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Зависит ли моё будущее от игры с «Баварией»? Не думаю. Если бы оно было связано с Лигой чемпионов, я бы уехал очень далеко (смеётся). И это не неуважение к «ПСЖ». Я счастлив в этой команде, думаю лишь о том, как подарить ей положительные моменты.

Церемония празднования звания лучшего бомбардира клуба? Всем большое спасибо, я наслаждался реакцией болельщиков, это было что-то особенное. Всем спасибо, но пора двигаться дальше. «ПСЖ» ждёт большой матч, на котором у нас есть чёткая цель», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами. Видеоролик:

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