Мбаппе: моё будущее в «ПСЖ» не зависит от матча с «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что его будущее в парижской команде не зависит от матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Зависит ли моё будущее от игры с «Баварией»? Не думаю. Если бы оно было связано с Лигой чемпионов, я бы уехал очень далеко (смеётся). И это не неуважение к «ПСЖ». Я счастлив в этой команде, думаю лишь о том, как подарить ей положительные моменты.

Церемония празднования звания лучшего бомбардира клуба? Всем большое спасибо, я наслаждался реакцией болельщиков, это было что-то особенное. Всем спасибо, но пора двигаться дальше. «ПСЖ» ждёт большой матч, на котором у нас есть чёткая цель», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами. Видеоролик: