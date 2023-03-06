Кавазашвили: хочу, чтобы Fan ID отменили. Зачем заставлять людей стоять в очереди в МФЦ?

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили выступил за отмену Fan ID. Футбольный ветеран не понимает, зачем заставлять людей стоять в очереди в МФЦ ради получения паспорта болельщика.

«К вопросу Fan ID надо вернуться и заново всё пересмотреть. Те, кто принял этот закон, говорят, что очень много нарушений во время футбольных матчей. Но почему-то они не говорят о существовании МВД и прочих подобных структур. Они должны выполнять свои обязательства — обеспечивать порядок на массовых мероприятиях. Все люди, которые были замечены в нарушениях правопорядка на футболе или хоккее, должны быть на заметке. Остальных надо пропускать. Зачем мешать футбольным клубам зарабатывать деньги? Зачем заставлять людей стоять в очереди в МФЦ? Раньше болельщики специально приезжали издалека: из Подмосковья, Рязани или Калуги. Приезжали целыми семьями или с друзьями. Собирались и болели за свой клуб. А сейчас не пустят никого из тех, кто не имеет этих «бюллетеней». Поэтому никто не приезжает, а стадионы пустые. Надо пересмотреть данный вопрос.

Верю ли я в отмену Fan ID? Всё зависит от того, как законодатели к этому подойдут – могут ли они отменить принятый ранее закон. Всё зависит только от них. Лично я хочу отмены Fan ID. Нужно дать больше прав силовым структурам, чтобы они выполняли свои непосредственные обязательства в соответствии с договорами, которые они подписывают с футбольными клубами. Они же это делают не бесплатно. Клубы выплачивают им определённую сумму», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.