Сергей Веденеев: чего сейчас вызывать Дзюбу в сборную России? Кому это надо? Никому

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев отреагировал на непопадание форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенный список национальной команды на мартовские сборы.
«Жалко ли мне Дзюбу? Слово «жалость», как мне кажется, никак не подходит. Все наши спортсмены-футболисты настолько упакованы и находятся в хорошем настроении, что там нет места для жалости. Сборная — это престижная возможность получить моральный заряд. Сейчас нет официальных соревнований, как и нет подготовки к каким-то соревнованиям. Это просто пауза, которую нужно заполнять, иногда собирая игроков. У тренера стоят совершенно другие задачи — не надо ничего выигрывать. Поэтому Карпин, скорее, будет смотреть игроков, которых он ещё плохо знает, которым нужно дать возможность как-то себя проявить в сборной.
Дзюба — это уже прошедший вариант: видимо, он и не планировался на этот сбор. Забил три мяча — это совершенно не показатель. Там так плохо оборона «Ростова» играла, что смешно даже говорить об этом. В таком случае Карпин должен всех нападающих, которые забивают голы, в сборную запихивать.
Дзюба не вызван из-за давнего конфликта с Карпиным? Дзюбы не было на российском небосклоне целый год. Он был в другой стране и не играл там: никто не знал вообще, в какой он форме находится. Поэтому заранее планировался какой-то список из игроков — наверняка Дзюба даже не рассматривался. У сборной есть несколько кандидатур — это молодые ребята. Они подрастают, их мало знают. Им надо как-то зарисоваться, а тренеру поближе на них посмотреть. Если будут какие-то официальные матчи — чемпионат Азии — тогда Дзюба будет уже рассматриваться. Чего сейчас вызывать Дзюбу? Кому это надо? Никому», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
- 6 марта 2023
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