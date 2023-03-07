Паредес — о ЧМ: я крикнул Месси, что мы чемпионы, он в ответ сказал, что любит всех нас
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес вспомнил финал чемпионата мира в Катаре. В решающем матче аргентинцы в серии пенальти обыграли Францию (3:3, 4:2 пен.).
«Это мечта каждого мальчика, а ещё я добился этой победы рядом с Месси. Просто невероятно. Когда Монтьель забил победный мяч, я был рядом с Лео. Это большая честь для меня. Я кричал ему, что мы стали чемпионами мира, а он в ответ благодарил всех нас. Он кричал: «Я вас люблю».
Мне повезло, что я могу считать себя его другом и часто с ним общаться. Мы многое прошли с ним и в клубе, и в сборной, в жизни. Приятно, что у меня столько много воспоминаний с Лео», — приводит слова Паредеса TyC Sports.
Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ. Видеоролик:
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