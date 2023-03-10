Гулиев отреагировал на информацию о его конфликте с Гогниевым

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал информацию о его конфликте с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

«Конфликт на тренировке с Гогниевым? О драке речи не шло, это бред и перебор. Просто был непонятен организационный вопрос всем, и всё», — сказал Гулиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что у Спартака Гогниева возник серьёзный конфликт с Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Инцидент произошёл в четверг, 9 марта, на базе «Химок». Отмечалось, что конфликт не перерос в драку благодаря сотруднику безопасности «Химок».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Спартака Гогниева набрала 13 очков после 18 матчей.