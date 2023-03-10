Веденеев: России нужно играть с Ираном, даже если матч пройдёт без зрителей

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России с Ираком и Ираном. Встреча с иранцами пройдёт 23 марта в Тегерана, с командой Ирака — 26 марта в Санкт-Петербурге.
«Есть ли смысл играть с Ираном, если матч будет без зрителей? Тут же политика вмешивается наверняка, мы-то с вами рассуждаем как спортивные люди, а там идут какие-то указания сверху, может быть… Но играть надо, чтобы интерес к нашему спорту вообще не загнулся. Сборная — это же достояние всей страны. Заболеваешь футболом, когда играешь или смотришь сильные международные встречи. За свой клуб, за свою страну. И это не только в футболе, а в любом виде спорта.
Что касается матча с Ираком, то его могли сыграть в Краснодаре или Сочи, но, возможно, такое решение продиктовано тем, что благополучному проведению игры могут помешать погодные условия. У нас в Петербурге надёжно — крыша есть у стадиона! А в такое время года может быть всё что угодно.
В Петербурге национальную команду всегда любили, фанаты могут и не прийти, а простым людям всегда это нравилось. Тем более Fan ID не нужен. Сегодня это же как театр — сборная играет в таких условиях! Чего бы не сходить посмотреть?» — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».
- 10 марта 2023
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