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В «Волге» считают, что болельщик, бросивший банан в Вендела, может снова попасть на игру

В «Волге» считают, что болельщик, бросивший банан в Вендела, может снова попасть на игру
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Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов считает, что болельщик, который бросил банан в футболиста «Зенита» Вендела во время кубковой игры (0:3), может вновь попасть на трибуны, так как в Первой лиге для посещения матчей не требуется паспорт болельщика – Fan ID. Сегодня, 10 марта, стало известно, что полиция Ульяновска установила личность и задержала фаната. Им оказался местный житель 2004 года рождения.

«Клуб всячески помогал полиции в поимке нарушителя. Мы сотрудничали с делом, давали всю нужную информацию. К сожалению, этот человек может прийти снова, так как мы без Fan ID. В пояснительной записке к КДК мы писали, что клуб не защищён от подобного в будущем. Нарушителю грозит максимум административный штраф, на большем мы настоять не можем. Возможно, полиция сможет ограничить его от матчей, но если нет, то он сможет вернуться на матчи», — приводит слова Савинова Sport24.

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