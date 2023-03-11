Карадениз: полгода ходил в академию «Рубина», ждал, что мне сделают предложение

Бывший полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз рассказал, что мог попасть в тренерский штаб казанцев в то время, когда команду возглавлял Курбан Бердыев, ныне работающий в «Сочи».

«Такой вариант действительно был, но не получилось. Почему – вопрос уже не ко мне. Тогда ходили разговоры, что всё упёрлось якобы в то, что я прошу слишком большую зарплату. Это было не так. Я почти полгода был в Казани, каждый день ходил в академию «Рубина». Я никого ни о чём не просил, но, честно говоря, ждал, что мне сделают предложение. Но, к сожалению, этого не произошло. Мне не поставили конкретную задачу, не доверили должность.

В то время Рустам Нургалиевич Минниханов говорил мне, что не хочет, чтобы я уезжал из республики, и хочет видеть меня в «Рубине». Благодарен ему за такие слова и за доверие. Но у клуба и тренерского штаба было другое мнение насчёт меня. Я не хотел уезжать из Казани, но другого выхода не оставалось. Это больная тема для меня, я оставил её в прошлом. Остались ли обиды на клуб? Скажу так: было очень неприятно. Но всё это уже история.

Обсуждал ли с новым руководством «Рубина» шансы стать тренером в Казани? Я только приехал. Ничего конкретного мы не обсуждали. Работаю я в клубе или нет, всегда буду болеть за команду. Готов ли переехать в Казань, если поступит предложение? Если я буду полезен «Рубину», то почему бы и нет! Это моя семья. Мне важно стать частью хорошего проекта с мыслью и идеей, и я уверен, что смогу найти такой в Казани. В бытовом плане город меня полностью устраивает, не вижу никаких проблем жить здесь», — приводит слова Карадениза «Спорт Бизнес Online».

После 21 сыгранного матча в текущем сезоне Первой лиги «Рубин» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 40 набранными очками. Команды, которые по итогам сезона займут первое и второе место, выйдут в РПЛ напрямую.