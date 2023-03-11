«Важно показать, что мы вместе с тренером». Кулибали — о критике «Челси»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали высказался на тему восприятия критики.

«К критике нужно прислушиваться, но иногда необходимо просто продолжать работать. Что касается меня, то я парень, который много работает. Мне нравится работать, я хочу всегда совершенствоваться. Я знаю, что некоторые люди ждали от меня большего, но мне легко. Я просто продолжаю идти вперёд, продолжаю узнавать свою команду, каждого игрока и всех в клубе, потому что клуб действительно важен. Когда у тебя есть всеобщее доверие, тогда ты можешь показать свои качества на поле. Я хочу показать, что я игрок «Челси», и подарить всем много счастья.

Важно показать, что мы вместе с тренером. И так с самого начала. Многие люди говорят о нас, но мы знаем, что должны делать на поле и за его пределами. Самое главное — поддерживать тренера и клуб, потому что этот клуб многого заслуживает. Это клуб, который привык побеждать, и сейчас мы должны продолжать показывать хорошие результаты», — приводит слова Кулибали официциальный сайт «Челси».

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