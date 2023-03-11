Гладилин: «Спартаку» надо бороться с «Зенитом», а не строить трагедию из-за ошибок Мешкова

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о борьбе красно-белых с «Зенитом» за победу в чемпионате России. Сегодня, 11 марта, «Спартак» встретится с «Факелом». Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«По весне все команды играют примерно в одинаковый футбол. У «Спартака» лучший подбор футболистов и прекрасная подготовка: к тому же играют дома, так что шансов победить больше. Однако «Факел» будет играть упорно, им нечего терять. Воронежский клуб захочет показать в Москве хороший футбол.

«Спартак» не опустит руки из-за ошибок, допущенных Мешковым в матче с «Уралом». Команда Абаскаля идёт на втором месте, так бы они и шли — даже в случае победы в прошлом туре. Отрыв был бы не восемь очков, a шесть. Нечего из-за ошибок Мешкова строить трагедию: надо продолжать играть дальше и бороться с «Зенитом». Если «Спартак» хотел выиграть чемпионат, то надо было побеждать во всех матчах, потому что «Зенит» проигрывает очень мало. Если петербургский клуб проиграет одну игру до конца чемпионата, то это точно будет событие.

Для победы в РПЛ «Спартаку» нужно иметь поставленную игру, но пока её нет. Для них второе место — это хороший результат. Надо ещё побороться за Кубок России.

Я верю, что Промес забьёт сотый гол, но необязательно в игре с «Факелом». Я уверен, что он намного больше забьёт. Квинси сейчас в хорошей форме: если будет создавать много моментов, играть активно, то обязательно это преодолеет. По показателям он входит в обойму самых лучших легионеров, которые были за всё время в «Спартаке», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.