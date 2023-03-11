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Поттер прокомментировал решение выпустить Мудрика в старте «Челси» на матч с «Лестером»

Поттер прокомментировал решение выпустить Мудрика в старте «Челси» на матч с «Лестером»
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер в преддверии матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» прокомментировал решение выставить украинского вингера Михаила Мудрика в стартовый состав, а также поделился ожиданиями от встречи.

«Он привносит темп и мощь, которые будут важны в этой игре. Он вносит разницу на поле… Он молодой игрок, который боролся за то, чтобы попасть в команду. Он готов помочь, так что для него сейчас самое подходящее время, пока Рахим Стерлинг недоступен.

Для нас ключевым является возможность перезагрузиться. У нас была хорошая неделя, но сегодня это ничего не значит. Мы должны заслужить право играть, мы должны заслужить право одержать победу. Это тот менталитет, который нам нужен», — приводит слова Поттера Football.London.

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