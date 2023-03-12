Владимир Федотов похвалил Антона Заболотного после матча с «Крыльями Советов» в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему форвард Антон Заболотный вышел в стартовом составе команды на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:0). Футболист забил гол и отдал результативную передачу.

«Он заслужил это своим отношением к тренировочной деятельности. Антон давно стучался в стартовый состав, но нам немного не хватало решительности. Сейчас пришло время, он своим шансом воспользовался. Хочется, чтобы Антон на этом не останавливался. Но отношение к профессии двигает вверх и даёт награду в виде забитых голов. По тому времени, которое он провёл на поле, был полезен, навязал много единоборств, из которых выходил победителем.

У него были психологические проблемы из-за отсутствия забитых мячей? В жизни каждого форварда происходят моменты, связанные с отсутствием голов. Кажется, что всё делаешь правильно, хорошо относишься к тренировкам, но мяч упорно не идёт в ворота. Наверное, накапливаются мысли, что всё потеряно. Мы разговариваем, пытаемся помогать в такие моменты в тёплых дружеских беседах», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.