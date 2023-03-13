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В «Милане» прокомментировали слухи об интересе к полузащитнику «Краснодара» Сперцяну

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал слухи об интересе итальянской команды к армянскому полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, заявив, что это неправда.

«Интерес «Милана» к Сперцяну? Заявляем, что это неправда», — приводит слова Массары Legalbet.

Ранее о переговорах «Милана» и «Краснодара» о переходе Сперцяна сообщил российский журналист Иван Карпов. По его словам, стороны обсуждали сумму трансфера армянского футболиста. Итальянский клуб предлагает за Сперцяна € 8 млн, российский хочет выручить € 12 млн. Предполагаемый трансфер мог бы состояться уже ближайшим летом.

22-летний Сперцян сыграл 25 матчей за «Краснодар» во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.