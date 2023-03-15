Тренер «Спартака» Абаскаль прокомментировал ничейный результат в кубковом матче с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:1).

«Матч был очень сложным. Сложнее, чем матч, который мы играли с «Уралом» в чемпионате. Могло показаться, что мы контролировали игру. Особенно после первого гола. Но «Урал» — команда, которая умеет обороняться. Это команда, которая, как известно, с 17 сентября не проигрывает в официальных матчах. Они умеют выживать, выживать в разных ситуациях. И это произошло. Мы не смогли реализовать то преимущество, которое имели, не смогли его конвертировать в голы. Я не хочу искать оправданий, не хочу, чтобы это было оправданием, но не могу не отметить, что состояние нашего поле было не лучшим. Это было, скорее, на руку сопернику. Ждём наступления весны, чтобы этот компонент улучшался. В концовке у нас появились моменты, мы делали подачи. За последние 10 минут мы создали три опасных момента, был момент у Квинси (Промеса. — Прим. «Чемпионата»).

Сейчас всё открыто — любая команда может пройти дальше. Нас ждёт очень сложный выезд в Екатеринбург, куда мы должны поехать с пониманием, что будет ещё сложнее. Мы должны показать наши силу и желание, наши амбиции», — сказал Абаскаль на послематчевой пресс-конференции.