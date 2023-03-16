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Реал Мадрид — Ливерпуль. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Реал» — «Ливерпуль»: Бензема открыл счёт на 79-й минуте встречи

«Реал» — «Ливерпуль»: Бензема открыл счёт на 79-й минуте встречи
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Сегодня, 16 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» принимает «Ливерпуль». Команды встречаются на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сливочные» провели опасную атаку на 79-й минуте встречи. В штрафной площади Винисиус Жуниор лёжа выкатил мяч на Карима Бензема, который спокойно пробил по пустым воротам — 1:0. Общий счёт по итогам двух матчей — 6:2 в пользу мадридской команды.

Первая игра между командами завершилась разгромной победой «сливочных» со счётом 5:2. Стоит отметить, что к 14-й минуте подопечные Карло Анчелотти уступали 0:2, но после этого смогли переломить ход встречи, отправив в ворота Алисона Бекера пять мячей.

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