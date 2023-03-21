Экс-пресс-атташе сборной России ответил Канчельскису на слова о договорняках на ЧМ-2018

Бывший пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров, работавший во время чемпионата мира в 2018 году в национальной команде, ответил Андрею Канчельскису, который заявил, что на турнире проходили договорные матчи с участием сборной.
«Я искренне рекомендую отличному в прошлом футболисту Андрею Канчельскису нанять пиар-менеджера, который просто просматривал бы все цитаты до того, как они появлялись в публичном пространстве. Иначе это превращается в дешёвый популизм с намёками на нечестный футбол. В случае наличия у Андрея информации о договорном характере матчей мы готовы её от него получить.
Если факты будут заслуживать внимания, то постараемся собраться всем составом сборной России образца чемпионата мира — 2018 и с интересом послушаем Канчельскиса лично. А заодно вспомним незабываемые мгновения того сказочного для всей страны лета.
Тренерский штаб во главе с Черчесовым, уверен, тоже подъедет из Будапешта. Будет абсолютно правильно, если Канчельскис даст пояснения с фактурой, например, Акинфееву с его «золотой ногой», Дзюбе с Черышевым, забившим на двоих семь голов, да и всем остальным ребятам, отдавшим на самом важном для себя турнире всё без остатка. А если объяснить или доказать не получится, то каждый из 23 игроков и стольких же представителей административного штаба выберет свою форму реакции на эти заявления», — сказал Владимиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 21 марта 2023
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