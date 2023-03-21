В сборной Ирака объяснили отказ заранее прилетать в Сочи для подготовки к матчу с Россией
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Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад объяснил отказ от идеи заранее прилететь в Россию для подготовки к товарищескому матчу в Сочи.
«Причина отмены — план поездки, составленный российской стороной, не соответствовал нашей подготовительной программе», — приводит слова Имада Sport24.
Cборная Ирака будет готовиться к товарищеской встрече в Багдаде и прилетит в Санкт-Петербург 24 марта. Матч Россия — Ирак состоится 26 марта. 23 марта Россия встретится с Ираном.
Напомним, год назад сборная России была отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. В 2022 году сборная провела три товарищеских матча. Россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а также сыграли вничью с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).
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