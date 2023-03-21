Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной Ирака объяснили отказ заранее прилетать в Сочи для подготовки к матчу с Россией

В сборной Ирака объяснили отказ заранее прилетать в Сочи для подготовки к матчу с Россией
Комментарии

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад объяснил отказ от идеи заранее прилететь в Россию для подготовки к товарищескому матчу в Сочи.

«Причина отмены — план поездки, составленный российской стороной, не соответствовал нашей подготовительной программе», — приводит слова Имада Sport24.

Cборная Ирака будет готовиться к товарищеской встрече в Багдаде и прилетит в Санкт-Петербург 24 марта. Матч Россия — Ирак состоится 26 марта. 23 марта Россия встретится с Ираном.

Напомним, год назад сборная России была отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. В 2022 году сборная провела три товарищеских матча. Россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а также сыграли вничью с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).

Новость по теме
Тренер вратарей сборной России рассказал, кто должен сыграть в матчах с Ираном и Ираком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023