В сборной Ирака объяснили отказ заранее прилетать в Сочи для подготовки к матчу с Россией

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад объяснил отказ от идеи заранее прилететь в Россию для подготовки к товарищескому матчу в Сочи.

«Причина отмены — план поездки, составленный российской стороной, не соответствовал нашей подготовительной программе», — приводит слова Имада Sport24.

Cборная Ирака будет готовиться к товарищеской встрече в Багдаде и прилетит в Санкт-Петербург 24 марта. Матч Россия — Ирак состоится 26 марта. 23 марта Россия встретится с Ираном.

Напомним, год назад сборная России была отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. В 2022 году сборная провела три товарищеских матча. Россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а также сыграли вничью с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).