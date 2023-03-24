Швеция — Бельгия: 41-летний Ибрагимович начнёт матч со скамейки запасных

На стокгольмской «Френдс-Арене» сегодня, 24 марта, состоится матч 1-го тура группового этапа квалификации к Евро-2024 года. Между собой сыграют соперники по группе F — сборные Швеции и Бельгии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток арбитра Ореля Гринфилда прозвучит в 22:45 мск.

Стартовые составы команд:

Швеция: Ольсен, Вальквист, Линделёф (к), Экдаль, Аугустинсон, Исак, Форсберг, Густафссон, Сванберг, Ольссон, Кулушевски.

Бельгия: Куртуа, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Карраско, Онана, Де Брёйне, Троссард, Лукаку, Лукебакио.

Отметим, что 41-летний нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович остался на скамейке запасных.

В одной группе с Швецией и Бельгией также сыграют Австрия, Эстония и Азербайджан. Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды. Финал турнира состоится на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале турнира обыграла команду Англии.