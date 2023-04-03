Блан — о «ПСЖ»: как только эта команда вылетает из Лиги чемпионов — сезон для них окончен

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан высказал предположение о главной проблеме «ПСЖ». По его мнению, игроки постоянно опускают руки после вылета из Лиги чемпионов.
«Я знаком с этим клубом. Проблема «ПСЖ» заключается в том, что, когда главная цель больше не может быть достигнута, сезон для них прекращается.
Когда участие в Лиге чемпионов продолжается – всё хорошо. Как только Лига чемпионов заканчивается – всё заканчивается, всё кончено, сезон окончен, начинаются разговоры о следующем сезоне.
Сезон ещё не закончен, осталось провести ещё девять матчей. Нужно осознавать этот факт и снова мотивировать всех, а это непросто. Но Кристоф [Галтье] справится. Сейчас «ПСЖ» переживает немного сложный период. Но он вернётся», – приводит слова главного тренера «Лиона» RMC Sport.
- 3 апреля 2023
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