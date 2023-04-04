Клопп — о 8-м месте «Ливерпуля» и 11-м месте «Челси»: оба клуба заслужили там находиться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии перенесённого матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» прокомментировал турнирное положение обеих команд.
«Положение «Ливерпуля» и «Челси» действительно кажется странным, но это реальность. Оба клуба заслужили находиться там, где они находятся.
У нас есть возможности изменить ситуацию, и мы должны изменить ситуацию. Мы не можем просто закрыть глаза и сказать: «Опять всё то же самое». Мы должны добиться изменений, и двери в команду открыты для всех. Только у двух-трёх человек надёжное место в старте. Парни знают, что я сказал им это», — сказал Клопп в интервью Sky Sports.
Матч «Челси» — «Ливерпуль» начнётся в 22:00 мск. Для «Челси» игра станет первой после увольнения главного тренера Грэма Поттера.
- 4 апреля 2023
-
18:47
-
18:46
-
18:35
-
18:24
-
18:18
-
18:17
-
18:12
-
18:10
-
18:07
-
17:49
-
17:48
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
17:02
-
16:58
-
16:43
-
16:39
-
16:30
-
16:25
-
16:25
-
16:18
-
16:14
-
16:10
-
16:04
-
15:58
-
15:46
-
15:33
-
15:31
-
15:26
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
14:45
-
14:40