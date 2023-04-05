Защитник «Динамо» Даса: разница на матчах с Fan ID и без него хорошо видна. Всё очевидно

Защитник московского «Динамо» Эли Даса сравнил матчи с применением системы Fan ID и без неё. Вчера, 4 апреля, «Динамо» принимало «Акрон» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти — 4:1. Основное время матча закончилось вничью — 0:0.

«Думаю, что тут даже не нужно ничего говорить — всё очевидно. Мы все видели вчера замечательную атмосферу на стадионе, пришло большое количество болельщиков. Разница на матчах с Fan ID и без него хорошо видна. Вот и вся ситуация, тут сложно что-то комментировать», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, персонифицированная карта болельщика требуется для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги.