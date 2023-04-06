Александр Тарханов: ЦСКА по силам побороться за победу в Кубке России

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением об итогах встречи Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов» (1:0).

«ЦСКА провёл не самый лучший второй тайм с «Крыльями Советов»: у самарцев были подходы к воротам, попадание в штангу, да и в целом во второй половине матча они были более активны. Но такой гол в свои ворота — это дело случая.

Считаю, что ЦСКА по силам побороться за победу в Кубке России. Но во многих компонентах армейцам необходимо прибавлять: хоть сегодня и сыграли на «ноль», но моменты у своих ворот допускали. Заодно не всё получалось в атаке.

Возможная встреча ЦСКА и «Спартака» в суперфинале Кубка России? Для начала армейцам необходимо пройти «Урал». Екатеринбуржцев тоже нельзя сбрасывать со счёта: команда Гончаренко сейчас хорошо играет — отправили «Спартак» в Путь регионов. Поэтому посмотрим», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.