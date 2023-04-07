Широков: у «Сатурна» есть цель стать главной командой Подмосковья в ближайшие годы

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков рассказал о планах сделать команду главной в Подмосковье, но подчеркнул, что цель, например, выхода в РПЛ является глобальной, о которой говорить пока рано. Главной же задачей «Сатурна» является приведение в единое целое спортивных школ города.

«Сделать «Сатурн» главной командой Подмосковья — вполне реализуемая цель в ближайшие годы. Всё зависит от нас.

Раньше в структуре клуба была академия олимпийского резерва. Не знаю, почему они отделились. Нужно соглашение подписывать. Переговоры ведутся. Проблема больше в том, как привести в единое целое спортшколы, которые есть в городе, чтобы они тренировались по единому плану. Будем думать, как это сделать грамотно.

Понимание, как достичь выхода в РПЛ, есть. Но об этом рано говорить, это глобальная цель, на которую мы ориентируемся. Есть мелкие, но более важные задачи, на которые мы ориентируемся на данный момент. Широко шагая, можно штаны порвать. Нужно сконцентрироваться на важных событиях сегодняшнего дня, их реализовывать и, таким образом, прийти к более глобальной цели. Сейчас нужно посмотреть команду, насколько она боеспособна. Зимние сборы обнадёживали, поэтому цель поставили во второй половине сезона попасть в четвёрку. Будем от этого отталкиваться, чтобы формировать команду на будущий сезон», — приводит слова Широкова Sport24.