Жорди Альба не намерен уходить из «Барселоны» до окончания контракта

Защитник «Барселоны» Жорди Альба намерен полностью доиграть свой контракт с испанским клубом. Об этом сообщает журналист Альфредо Мартинес в «Твиттере». Контракт между каталонцами и 34-летним футболистом истекает летом 2024 года.

По сведениям источника, испанский защитник полностью доволен игровым временем и статусом запасного футболиста в команде. Он намерен поделиться своим опытом с молодыми игроками «Барселоны», с тем же Алексом Бальде, который по ходу нынешнего сезона вытеснил Альбу из основного состава.

Жорди Альба — воспитанник «Барселоны». В 23 матчах нынешнего сезона на его счету один гол и шесть результативных передач.

Видеообзор. «Эльче» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 27-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.