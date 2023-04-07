Жорди Альба не намерен уходить из «Барселоны» до окончания контракта

Защитник «Барселоны» Жорди Альба намерен полностью доиграть свой контракт с испанским клубом. Об этом сообщает журналист Альфредо Мартинес в «Твиттере». Контракт между каталонцами и 34-летним футболистом истекает летом 2024 года.
По сведениям источника, испанский защитник полностью доволен игровым временем и статусом запасного футболиста в команде. Он намерен поделиться своим опытом с молодыми игроками «Барселоны», с тем же Алексом Бальде, который по ходу нынешнего сезона вытеснил Альбу из основного состава.
Жорди Альба — воспитанник «Барселоны». В 23 матчах нынешнего сезона на его счету один гол и шесть результативных передач.
Видеообзор. «Эльче» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 27-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 7 апреля 2023
-
20:13
-
20:13
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:46
-
19:45
-
19:43
-
19:39
-
19:25
-
19:15
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
18:47
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:20
-
18:09
-
18:04
-
17:56
-
17:56
-
17:52
-
17:48
-
17:43
-
17:41
-
17:36
-
17:35
-
17:28
-
17:18
-
17:10
-
17:10
-
16:53