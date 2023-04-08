Футболист «Краснодара» Кади Боржес назвал лучших игроков РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес оценил уровень чемпионата России как очень высокий, а также назвал футболистов санкт-петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо и форварда московского «Спартака» Квинси Промеса очень сильными игроками. Также краснодарский бразилец выделил своего одноклубника Эдуарда Сперцяна.

«Уровень чемпионата России очень высокий. Из сильных игроков в РПЛ я бы выделил Малкома, Клаудиньо — эти ребята отличались, ещё когда играли в Бразилии. Можно выделить Сперцяна, он ещё очень молод, но уже в форме, чтобы достичь больших высот.

Промес? Очень хороший и сильный игрок. Ещё до приезда в Россию я наблюдал за ним и видел, что он в порядке», — приводит слова Боржеса «Матч ТВ».