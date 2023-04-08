«Ахмат» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск

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В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 08 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Ахмат Грозный Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ахмат» одержал победу в выездном матче с «Уралом» со счётом 2:1. В составе гостей отличились Евгений Харин и Бернард Бериша. За «Урал» голом отметился Илья Быковский.

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 21 матча. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.