«Барселона» наложила вето на продажу одного из футболистов в летнее трансферное окно

Нападающий «Барселоны» Рафинья Рафаэл Диас Беллоли не покинет команду в летнее трансферное окно. Клуб заблокирует любые попытки подписать 26-летнего бразильского футболиста. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Барселона», испытывающая проблема с финансами и соответствием фэйр-плей, готова в летнее трансферное окно расстаться сразу с тремя игроками атакующей линии. Говорилось про Ансу Фати, Феррана Торреса и Рафинью.

Рафинья перешёл в команду из «Лидса» летом 2022 года за € 58 млн. В 39 встречах он отличился девять раз и отдал столько же результативных передач. Контракт между сторонами подписан до лета 2027 года.

Видеообзор. «Эльче» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 27-й тур:

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