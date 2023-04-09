«Барселона» наложила вето на продажу одного из футболистов в летнее трансферное окно

Нападающий «Барселоны» Рафинья Рафаэл Диас Беллоли не покинет команду в летнее трансферное окно. Клуб заблокирует любые попытки подписать 26-летнего бразильского футболиста. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «Барселона», испытывающая проблема с финансами и соответствием фэйр-плей, готова в летнее трансферное окно расстаться сразу с тремя игроками атакующей линии. Говорилось про Ансу Фати, Феррана Торреса и Рафинью.
Рафинья перешёл в команду из «Лидса» летом 2022 года за € 58 млн. В 39 встречах он отличился девять раз и отдал столько же результативных передач. Контракт между сторонами подписан до лета 2027 года.
Видеообзор. «Эльче» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 27-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 9 апреля 2023
-
14:49
-
14:46
-
14:44
-
14:36
-
14:23
-
14:12
-
13:56
-
13:49
-
13:47
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:30
-
13:25
-
13:24
-
13:21
-
13:20
-
13:06
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:48
-
12:44
-
12:42
-
12:35
-
12:35
-
12:30
-
12:03
-
12:00
-
11:58
-
11:45
-
11:44
-
11:35
-
11:30
-
11:24