«Для зрителя матч просто супер». Ловчев — о встрече «Спартака» с «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась вничью — 3:3.
«Для зрителя матч просто супер. Много моментов, много голов, до последних минут была интрига. Но футбол невысокого качества — учитывая большое количество ошибок. Взять Селихова, два из трёх голов — его. Я не понимаю, как вратарь высшей лиги может пропускать такие голы, что это вообще было? Огромные вопросы к защитникам. Такое впечатление, что люди разучились крутить головой, смотрят только на мяч.
При всей критике вратаря и обороны «Спартак» интересен, создаётся много моментов — смотреть интересно. Кроме того, на исход влияют проблемы с составом — в Кубке нет трёх дисквалифицированных, в чемпионате — травмированы Джикия (основной игрок обороны) и Промес (лучший в атаке).
По пенальти — 50 на 50. Но предпосылки для пенальти были, рукой игрок «Динамо» Зобнина держал. Но у меня вопросы к Дасе — идут последние минуты, вы ведёте, убирайте на стандартах руки», — написал Ловчев в телеграм-канале.
- 10 апреля 2023
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