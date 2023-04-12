Гаджи Гаджиев — о Рахимове: порой годичные паузы делают тренера сильнее

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера «Рубина».
«От назначения Рахимова главным тренером «Рубина» буду ждать выхода в РПЛ.
Безусловно, Рахимов сможет быстро влиться в работу, даже несмотря на то, что не тренировал два года. Он всё время был в теме и занимался футболом. Могу привести в пример Сёмина и Газзаева, которые вернулись к работе после паузы. Порой годичные паузы делают тренера сильнее. Он может всё переосмыслить, начать более критично относиться к той работе, которую выполнял до этого.
Рахимов сможет показать максимум при тех игроках «Рубина», которые есть в клубе. Иногда кажется, что тренер может нечто большее: например, трансформировать медленного игрока в быстродействующего, но это не так. При Рахимове игроки покажут то, что могут — это самое главное», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 12 апреля 2023
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