Гаджи Гаджиев — о Рахимове: порой годичные паузы делают тренера сильнее

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера «Рубина».

«От назначения Рахимова главным тренером «Рубина» буду ждать выхода в РПЛ.

Безусловно, Рахимов сможет быстро влиться в работу, даже несмотря на то, что не тренировал два года. Он всё время был в теме и занимался футболом. Могу привести в пример Сёмина и Газзаева, которые вернулись к работе после паузы. Порой годичные паузы делают тренера сильнее. Он может всё переосмыслить, начать более критично относиться к той работе, которую выполнял до этого.

Рахимов сможет показать максимум при тех игроках «Рубина», которые есть в клубе. Иногда кажется, что тренер может нечто большее: например, трансформировать медленного игрока в быстродействующего, но это не так. При Рахимове игроки покажут то, что могут — это самое главное», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.