«Сочи» — «Краснодар»: Батчи вывел гостей вперёд на 40-й минуте

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Фишт» в Сочи проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Играют местный «Сочи» и «Краснодар». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 40-й минуте «Краснодар» вывел вперёд Жоау Батчи: Сочинцы совершили грубую потерю в центре поля, далее полузащитник подхватил мяч и с линии штрафной здорово пробил из-под защитника — получилось под ближнюю штангу, без шансов для Дениса Адамова.
В матче первого круга между соперниками победу праздновали краснодарцы 2:1. Перед стартом встречи «Краснодар» имеет в своём активе 35 очков после 22 сыгранных матчей. Сочинский футбольный клуб смог набрать 31 очко после тех же 22 игр.
В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях со «Спартаком», «Сочи» встретится с «Ахматом» на выезде.
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