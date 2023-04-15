Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

«Торпедо» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Лужники» в Москве состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся две местные команды — «Торпедо» и «Спартак». Стартовый свисток Павла Шадыханова прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Нетфуллин, Савич, Лебеденко, Караев, Рейна, Андре.

Запасные: Ботнарь, Шляков, Кутепов, Журавлёв, Прошкин, Роганович, Кухарчук, Орехов, Эркинов, Чурич, Стефанович, Турищев.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бальде.

Запасные: Максименко, Волков, Джикия, Маслов, Веденеев, Классен, Рыбус, Зиньковский, Зорин, Мелёшин, Николсон.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Ему помогают Илья Елеференко и Денис Березнов. Резервный судья — Евгений Буланов. Арбитр VAR — Кирилл Левников. Его помощник — Егор Болховитин.

Материалы по теме
«Торпедо» — «Спартак». Абаскаль отыграется на земляке «Торпедо» — «Спартак». Абаскаль отыграется на земляке
ЦСКА скинул «Спартак» с третьего места! Чем ответят красно-белые? LIVE
Live
ЦСКА скинул «Спартак» с третьего места! Чем ответят красно-белые? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023