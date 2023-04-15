«Торпедо» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Лужники» в Москве состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся две местные команды — «Торпедо» и «Спартак». Стартовый свисток Павла Шадыханова прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Нетфуллин, Савич, Лебеденко, Караев, Рейна, Андре.
Запасные: Ботнарь, Шляков, Кутепов, Журавлёв, Прошкин, Роганович, Кухарчук, Орехов, Эркинов, Чурич, Стефанович, Турищев.
«Спартак»: Селихов, Чернов, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бальде.
Запасные: Максименко, Волков, Джикия, Маслов, Веденеев, Классен, Рыбус, Зиньковский, Зорин, Мелёшин, Николсон.
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Ему помогают Илья Елеференко и Денис Березнов. Резервный судья — Евгений Буланов. Арбитр VAR — Кирилл Левников. Его помощник — Егор Болховитин.
- 15 апреля 2023
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