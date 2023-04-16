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Игрок «Факела» Сергей Божин спас команду от верного гола на последних секундах матча

Игрок «Факела» Сергей Божин спас команду от верного гола на последних секундах матча
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Воронежский «Факел» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, и за добытое в этой игре очко хозяева должны быть благодарны Сергею Божину. Именно его точный удар головой позволил «Факелу» сравнять счёт в начале второго тайма, но главный подвиг защитник совершил в тот момент, когда арбитр матча уже готовился дать финальный свисток.

Во время затяжной атаки в компенсированное время гости создали убойный момент у ворот Ильи Свинова. После попадания Гамида Агаларова в штангу, один из игроков гостей добивал мяч в пустой угол ворот, но путь сфере в отчаянном подкате преградил Божин.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков в 23 матчах. «Факел» находится на 14-м месте, у команды 18 очков. В следующем туре чемпионата «Ахмат» сыграет дома с командой «Сочи», а «Факел» примет на своём поле «Оренбург».

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