Генсек РФС: если Россия принимает крымские клубы, то не будем в УЕФА? Может быть
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о возможных последствиях участия клубов из Крыма в российских соревнованиях.
«Если Россия принимает крымские клубы, то не будем в УЕФА? Если принимаем членами РФС, то может быть. Но участвуют ведь в соревнованиях, которые проводятся в том числе на территории России, детские и любительские крымские команды», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Крымские клубы вышли из чемпионата Украины в 2014 году. Команды не могут принимать участия в чемпионате России из-за возможных санкций. Сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях, однако РФС остаётся членом ФИФА и УЕФА.
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